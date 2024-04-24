Актер Дюжев: сегодня Россия обязана конкурировать с западной мультипликацией | 360°

Общество 24 апреля 2024, 11:24 Актер Дюжев: сегодня Россия обязана конкурировать с западной мультипликацией

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Российские юные зрители искушены высоким мировым качеством мультипликационной кинопродукции, поэтому сегодня отечественная индустрия должна уметь с ним конкурировать. Такое мнение выразил заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев в беседе с «Абзацем».

По словам актера, российским мультипликаторам необходимо делать такой же качественный продукт с учетом способностей современных детей удерживать внимание. Так, каждые несколько секунд должен меняться внутрикадровый монтаж, действие, прием драматургии в кадре.

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Отмечается, что отечественные режиссеры не теряют интереса к жанру сказок. Так, в прокат вышли фильмы «Летучий корабль», «Бременские музыканты», «По щучьему велению».