Актер Чурсин рассказал, что его персонажа в сериале «Жить жизнь» оживили из-за высоких рейтингов

Вышел второй сезон сериала «Жить жизнь», в котором главные роли сыграли Любовь Аксенова и Юрий Чурсин. Актер рассказал «Снобу» , как вышло, что его герой воскрес.

Чурсин отметил, что в первом сезоне оставался вопрос, реально ли существует его персонаж или это всего лишь иллюзия, что зависит от восприятия зрителей и их эмоций. Во втором сезоне создатели решили вернуть героя к жизни.

Актер сообщил, что сценаристы написали второй сезон как продолжение романа. Более того, перед выходом финальной серии первого был изменен его конец, и одна из реплик была переписана.

Продюсеры, основываясь на рейтингах, решили продолжить сериал, и одной фразой «Я здесь» подготовили зрителей к новому сезону.

Чурсин также отметил, что длительные перерывы между выходами серий (каждая новая появляется раз в неделю) дают возможность что-то изменить и переснять в зависимости от реакции аудитории.