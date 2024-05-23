Аксенов рассказал о возможности дозвониться Путину в любое время суток

До президента России Владимира Путина можно дозвониться в любое время суток при острой необходимости. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Лидер, я знаю, работает практически круглые сутки», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

На сегодняшний день, по его словам, главная нагрузка и с точки зрения движения страны вперед, и в сфере внешней политики лежит на президенте. Глава государства, подчеркнул Аксенов, проводит колоссальную работу.

«Наша задача — подставить плечо лидеру», — выразил уверенность политик.

Летом прошлого года вопрос о рабочем графике Путину задали во время видеовстречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Один из участников поинтересовался, спит ли вообще президент.

«Конечно, как и все люди, сплю <…> Сплю, в общем, немного, наверное, шесть-семь часов, шесть, в основном, сплю», — ответил глава государства.

Также Путин отметил, что в отличие от некоторых известных людей старается не бросать занятия спортом, потому что это помогает ему в работе.