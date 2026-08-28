Аксенов провел ротацию в муниципалитетах Крыма

Кадровую ротацию в муниципалитетах Крыма провел глава республики Сергей Аксенов . Он объявил, что в отставку уходят глава Нижегорского района Антон Кравец, глава Керчи Иван Кошель и первый замглавы Ялты Сергей Олефиренко.

Аксенов подчеркнул, что за отставкой чиновников ничего не стоит и речь идет исключительно о рабочем процессе.

Освободившиеся места в органах муниципальной власти заняли исполняющие обязанности глав. В Нижегорском районе им стал Дмитрий Мильгиевский, ранее уже занимавший эту должность.

В Керчи пост исполняющего обязанности мэра получил Игорь Крутьков, руководивший Ленинским районом города.

Исполняющим обязанности первого заместителя главы Ялты Аксенов назначил Светлану Шевченко. Причины отставок бывших руководителей глава Крыма не назвал.

Покинувший пост главы администрации Керчи Иван Кошель продержался на посту около четырех месяцев после ухода бывшего руководителя Олега Каторгина.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, бывший градоначальник написал заявление об уходе по собственному желанию. Тогда же он объявил об уходе с поста главы администрации Евпатории Александра Юрьева в связи с состоянием здоровья после перенесенной операции.