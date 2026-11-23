В начале ноября стоимость одной штуки авокадо в крупных российских магазинах начинается от 70 рублей, а килограмма на развес — от 340 рублей. Данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) привел сайт URA.RU .

Поскольку плоды не выращивают в России, их постоянное наличие на полках обеспечивают зарубежные поставки. Среди ключевых стран-экспортеров — Кения, Перу, Колумбия, Чили, Турция, Израиль и Египет. Глава АКОРТ Станислав Богданов отметил, что разветвленная логистика помогает ритейлерам удерживать стабильный объем продукции и гибко перераспределять партии.

В торговых точках представлено до 12 разновидностей плода под разный бюджет. Лидером продаж остается сорт «Хасс», который везут преимущественно из Мексики, Кении и Перу. Также на прилавках встречаются сорт «Набал» и мини-авокадо без косточки.