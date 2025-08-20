Аккуратность водителей-женщин на электросамокатах связали с женской психологией

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман прокомментировала в беседе с ИА НСН тенденцию активного использования женщинами арендуемых электросамокатов («кикшеринг»), объяснив это особенностью женского стиля вождения.

Исследования компании МТС Юрент подтверждают, что женщины намного реже нарушают ПДД при управлении самокатом, что связано с присущими им чертами осторожности и ответственности. Эрдман подчеркнула, что женская психология отличается большей осмотрительностью и склонностью избегать неоправданных рисков.

Электросамокат представляется привлекательной альтернативой личным автомобилям для женщин, так как позволяет сократить расходы на содержание транспорта и упростить передвижение по городу. Специалист добавила, что данная категория транспортных средств способна удовлетворить потребности большинства женщин в городских поездках, обеспечивая комфорт и удобство передвижения.