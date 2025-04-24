Академик Тосунян: рынок кредитования в России чрезмерно зависит от политических событий

Рынок кредитования в России чрезмерно зависит от политических событий. Это приводит к негативной инерции. Такое мнение в беседе с ИА НСН высказал президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

Он пояснил: «Кредитная ставка не может и не должна быть двузначной. Бизнес должен давать доходность в 20-30%, чтобы погашать ставки под 13-15%. Такой бизнес найти не так просто».

Доверие к рынку может не вернуться и за три года, даже при условии низких ставок и крепкого рубля, отметил специалист. «Инвесторы начнут возвращаться на рынок, когда экономика будет нормализовываться. Сейчас рисковать никто не хочет», — добавил он.

Эксперты представили два возможных сценария для российской экономики — «мягкую посадку» и «шок». Первый вариант предполагает снижение инфляции до 6,5–7% и уменьшение ключевой ставки до 18–19% к декабрю. Второй сценарий включает околонулевой рост экономики.