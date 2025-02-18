Президент Ассоциации российских банков и академик РАН Гарегин Тосунян заявил в беседе с ИА НСН , что в текущих условиях золото стало наиболее привлекательным объектом инвестиций для россиян.

Он отметил, что вложения в евро оказались наименее доходными, тогда как инвестиции в доллар были более прибыльными. Недвижимость также не показала значительных результатов. Однако наибольшую доходность продемонстрировало золото, особенно за последние несколько лет.

Тем не менее, Тосунян подчеркнул важность рассмотрения инвестиций в бизнес. При высоких кредитных ставках, то есть при текущей ключевой ставке в 21%, когда банковские вклады приносят доход в 20-23%, бизнесмены могут не решаться на рискованные проекты.

В результате, в текущей экономической ситуации золото оказалось наиболее привлекательным активом для инвестиций, заключил эксперт.