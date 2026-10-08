Академик РАН Онищенко предостерег от самостоятельного подбора аналогов «Атаракса»

Академик РАН Геннадий Онищенко призвал не подбирать заочно замену препарату «Атаракс» на фоне сообщений о сложностях с его наличием в аптеках. Об этом он сообщил Life.ru .

По словам специалиста, лекарства представляют собой лишь малую часть решения проблемы тревожности, а назначать их должен исключительно врач. В России достаточно разрешенных препаратов, которые доктор может выписать индивидуально при наличии показаний, отметил «ФедералПресс».

Онищенко отметил, что до медикаментозной терапии важно наладить образ жизни: следить за питанием, сном, двигательной активностью и уровнем витаминов. Сезонные факторы, включая короткий световой день и холод, также способны провоцировать тревожные состояния. В качестве вспомогательных средств академик упомянул настойку и добавки с пустырником.