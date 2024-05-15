Академик РАН Онищенко: физические упражнения помогут сбросить напряжение перед ЕГЭ | 360°

Общество 15 мая 2024, 15:30 Академик РАН Онищенко: физические упражнения помогут сбросить напряжение перед ЕГЭ

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Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко перечислил рекомендации для выпускников и родителей перед ЕГЭ. В такой ситуации важно не заражаться чужим волнением, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его словам, взрослым необходимо следить за сном школьника. Ночной отдых должен длиться не менее восьми-девяти часов.

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«При сдаче экзаменов, если ребенок почувствовал панику, нужно сказать себе „стоп“, привести в норму дыхание — это положительно влияет на возбуждение», — добавил специалист.

Он также посоветовал не реагировать на отвлекающие моменты и не спешить с ответами. Сбросить напряжение накануне ответственного мероприятия помогут физические упражнения, рассказал Онищенко.