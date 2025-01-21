Академик РАН Нетесов сообщил, что сезон гриппа в 2025 году только начинается

Академик РАН и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов сообщил в беседе с RT , что текущий год знаменуется началом сезона гриппа.

Он отметил, что в данный момент происходит увеличение числа случаев заражения гриппом типа А, который является родственником пандемического вируса 2009 года. В отличие от прошлого года, когда таких случаев не наблюдалось, эти вирусы вновь появились. Несмотря на отсутствие серьезных угроз на данном этапе, эксперт подчеркнул важность защиты людей, входящих в группы высокого риска тяжелого течения болезни.

К таким категориям относятся лица старше 65 лет, страдающие диабетом, серьезными хроническими заболеваниями, перенесшие трансплантацию органов, а также принимающие иммуноподавляющую терапию. Академик посоветовал этим людям принимать дополнительные меры предосторожности, включая ношение масок в общественных местах, регулярное мытье рук и лица.