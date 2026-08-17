Академик РАН Чазов определил идеальное артериальное давление

Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ и генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, академик РАН Сергей Бойцов обозначил идеальное давление в беседе с РИА Новости . По его словам, оптимальными являются показатели 120 на 80 миллиметров ртутного столба.

В интервью он добавил, что систолическое давление (верхнее) в диапазоне от 120 до 140 также допустимо, однако такие цифры требуют контроля и внимания, пишет «Свободная пресса».

Кардиолог отметил, что у молодых женщин часто встречается пониженное давление, но это не опасно. В то же время гипертония у пожилых людей может быть опасной и требует консультации врача.