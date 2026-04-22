Академик РАХ Хазин отметил востребованность специалистов с историческим образованием

В Российском государственном социальном университете (РГСУ) с 2026 года начнут реализовывать 26 новых образовательных направлений, среди которых будут «Военная история» для магистратуры и «Отечественная история» для аспирантуры. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Ректор РГСУ и академик РАХ Андрей Хазин отметил, что историческое образование формирует ценные компетенции, востребованные не только в академической сфере, но и в смежных областях.

«Мы видим востребованность специалистов, способных работать в международном контексте и представлять российскую историческую перспективу на глобальном уровне», — отметил эксперт.

На рынке труда востребованы историки, владеющие методами цифровой гуманитаристики. Кроме того, вырос запрос на историческое консультирование в туризме и креативных индустриях.