Академик Нетесов: вакцина против оспы обезьян есть у России

Вакцина против оспы обезьян, вспышку которой отметили в Демократической республике Конго, есть у России. Она такая же, что и против натуральной оспы, рассказал вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов в беседе со «Звездой».

По словам эксперта, также запасы вакцин есть в странах Западной Европы, США, Японии. Сейчас скорее всего эти государства примут решение поделиться вакцинами с Конго и другими странами Африки, где инфекция начинает полыхать.

Нетесов отметил, что сегодня необходимо принимать экстренные меры по диагностике и по вакционопрофилактике оспы обезьян.