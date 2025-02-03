Академик Лачуга: нашествие саранчи не принесет существенного вреда урожаю

Засуха в 2024 году и аномально высокие температуры зимой могут способствовать хорошей перезимовке не только саранчовых, но и заразных микробов, вирусов, насекомых. Однако преувеличивать последствия нашествия саранчовых не стоит, считает заместитель вице-президента РАН Юрий Лачуга. Своим мнением он поделился в беседе с ИА НСН .

Академик отметил, что специалисты давно знакомы с методами борьбы с саранчой — применяется авиация, закупаются различные средства уничтожения и защиты от насекомых.

«Я бы не сказал, что они наносят существенный ущерб сельскому хозяйству, поскольку мы знакомы с этой проблемой на протяжении многих десятилетий и, повторюсь, знаем, как с ней справляться», — подчеркнул Лачуга.

Он добавил, что саранчовые не страшны садоводам и дачникам, поскольку основной урон они наносят большим массивам полей.