Академик Драпкина призвала россиян чистить мягкую мебель хотя бы раз в месяц

Ковры и мягкая мебель могут накапливать пылевых клещей, а также другие загрязнения. Как рассказала изданию kp.ru главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, чем старше вещь и чем длиннее ее ворс, тем больше она собирает грязи. Дети особенно подвержены воздействию этих загрязнений, поскольку часто играют на полу и тянут руки в рот.

Академик сообщила, что чистить мягкую мебель нужно пылесосом как минимум раз в месяц, при необходимости вызывать химчистку на дом. Также важно регулярно пылесосить ковер и сдавать его в химчистку раз в год.

Плесень растет во влажной среде и может быть опасна для здоровья. Она вызывает обострение астмы и аллергии, а у людей со сниженным иммунитетом может привести к грибковому поражению внутренних органов. Черная плесень считается самой опасной и вызывает аллергические реакции и поражение легких.

Регулярно проветривайте квартиру, не курите и не используйте вейп в помещении, обязательно включайте вытяжку при приготовлении пищи, добавила Драпкина.