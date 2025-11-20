«Академия вкуса»: яблоки и бананы не стоит хранить на одной полке с овощами
Неправильное размещение продуктов в холодильнике может привести к быстрой порче пищи. Об этом сообщил «7Дней.ru» со ссылкой на дзен-канал «Академия вкуса».
Так, важно избегать соседства фруктов и овощей. Например, яблоки и бананы выделяют газ этилен, который ускоряет увядание огурцов, моркови и брокколи.
Картошку и лук также не стоит держать вместе. Лук, отсыревая, провоцирует гниение картошки, а последняя ускоряет прорастание других клубней.
Хлеб и фрукты — тоже неподходящие соседи. Сладкие плоды выделяют влагу, из-за которой хлеб отсыревает и начинает плесневеть.