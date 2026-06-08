Айсен Николаев отметил, что поддержка ветеранов СВО и членов их семей является одной из главных задач для Якутии. В республике реализуются 117 различных мер поддержки, включая лечение и реабилитацию военнослужащих. Например, санаторий в Подмосковье был переориентирован на работу с ранеными бойцами, что позволило многим из них восстановиться и вернуться к полноценной жизни.

Также ведется работа с семьями погибших военнослужащих, которая находится под постоянным контролем как муниципальных властей, так и правительства республики. Важным направлением является переподготовка и трудоустройство ветеранов, для чего в Якутии действует кадровая программа «Якутия — Земля героев», первый выпуск которой состоялся в мае и включал 25 человек, среди которых был Герой России Андрей Григорьев.