aif.ru: медьсодержащие препараты помогут спасти помидоры от фитофтороза

Прежде всего, необходимо обеззаразить семена помидоров перед посадкой, например с помощью марганцовки. Также важно правильно выбрать место для грядки: не следует сажать томаты там, где недавно росли пасленовые, перерыв должен составлять три-четыре года.

Если же избежать болезни не удалось, придется бороться с ней. Часто растения страдают от фитофтороза — грибковой инфекции, которая проявляется бурыми пятнами на растении и плодах, а затем приводит к почернению и гниению. В этом случае нужно сразу же удалить пораженные листья и полить кусты медьсодержащими препаратами или биопрепаратами, добавил «7Дней.ru».