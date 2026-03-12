Агротехнолог Гавайс посоветовал первым делом проводить на участке санитарную обрезку растений

Декан агротехнологического факультета ОмГАУ Алексей Гавайс в беседе с сайтом «Город55» посоветовал дачникам уже сейчас периодически посещать свои участки и убирать с грядок лед и расчищать снег. Если этого не делать, велика вероятность, что косточки будут выпревать.

Как отметил эксперт, сначала нужно провести санитарную обрезку, потом — омолаживающую обрезку. Также важно соблюдать распределение культур на участке. Например, если в прошлом году на грядке росла капуста, то в предстоящем сезоне ее нельзя сажать на это же место.

Доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений ОмГАУ Анна Клинг призвала дачников покупать семена только у проверенных продавцов. В основном проблема касается стихийных магазинов и рынков, которые работают только в сезон и часто не отвечают за качество своих семян.

При покупке семян через маркетплейсы рекомендуется внимательно читать отзывы и стараться выбирать товары проверенных производителей. Если вы хотите оставить на семена понравившийся вам вид, нужно определить, гибрид это или сорт. Если сорт — то можно оставить на семена, и в течение нескольких лет они не будут терять своих свойств. А гибрид может дать урожай только в том году, в котором его посадили, добавил специалист.