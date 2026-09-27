Агрономы посоветовали не обрезать малину и смородину до полного опадания листвы

Обрезать ягодные кустарники осенью нельзя до полного опадания листвы. Об этом сайт «7 Дней.Ru» сообщили агрономы.

До окончания листопада в растениях продолжается фотосинтез: листья снабжают корни и побеги питательными веществами, необходимыми для зимовки. Если срезать ветки раньше времени, куст лишится этого запаса прочности, а удаление листвы до ее естественного увядания травмирует почки.

Оптимальный период для обрезки наступает, когда кусты полностью сбросят зеленую массу, но до устойчивых заморозков остается еще пара недель. В начале осени дачникам также рекомендуют провести подкормку и защитить растения от снега.