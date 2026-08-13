Агрономы назвали правила уборки и хранения репчатого лука

Репчатый лук пора выкапывать, когда подсохли и полегли 60–80% перьев. Урожай нужно хорошо просушить и хранить в прохладе, сообщает inkazan.ru .

Ранние сорта обычно убирают в конце июля — начале августа. В южных регионах к работам иногда приступают в третьей декаде июля, в северных — чаще в августе. В сырую погоду шейка луковицы медленнее высыхает, поэтому урожай после выкопки досушивают под навесом или в помещении.

Лук подкапывают вилами или лопатой на расстоянии 10–15 см от луковицы, чтобы не повредить шелуху и шейку. Сухие перья не обрывают до окончания сушки. Луковицы с гнилью, размягчением или повреждениями отделяют и используют в ближайшее время либо утилизируют.

В сухую теплую погоду урожай подсушивают на грядке 5–10 дней. Затем лук сушат 10–20 дней в проветриваемом помещении при +25…+30 градусах и влажности до 70%. После этого перья обрезают, оставляя шейку длиной 1–3 см.

Для долгого хранения подходят температура 0…+2 градуса и влажность 60–70%. Лук держат в сетках, вентилируемых ящиках или подвешенных косах. Полиэтиленовые мешки без вентиляции не используют, а запасы проверяют каждые две-три недели.