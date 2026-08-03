Агроном Воробьев заявил, что мульчирование — это эффективное средство профилактики фитофтороза

Биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с NEWS.ru поделился действенным методом профилактики фитофтороза — мульчированием. Этот способ помогает защитить растения от болезни благодаря тому, что верхний слой мульчи остается сухим.

По словам эксперта, для мульчирования можно использовать самый простой материал — скошенную газонную траву или обычную траву с участка. На сухом верхнем слое не поселяются болезнетворные грибы, которым необходима влажность.

Кроме того, отметил Воробьев, мульча действует как теплоизолятор. Она помогает предотвратить перегрев почвы и уменьшает испарение влаги, благодаря чему растения можно поливать реже.