Агроном Воробьев рассказал, что рассаду нужно выставлять на открытый воздух, чтобы закалять ее

В марте огородники активно готовятся к новому сезону и начинают высаживать овощные культуры. Агроном Михаил Воробьев рассказал «Абзацу» , что томаты, перцы и баклажаны можно высаживать уже сейчас, однако из-за остатков снега и недостаточно прогретого грунта лучше делать это в домашних условиях.

Выбор этих культур обусловлен особенностями их роста и созревания. Высокорослые помидоры, перцы и баклажаны начинают плодоносить на 110–120-й день после появления всходов. Чтобы получить богатый урожай, агроном рекомендовал заняться их выращиванием в первый месяц весны. Для хорошего урожая важно правильно ухаживать за рассадой.

«Прежде всего всякую рассаду нужно закалять. Она растет буквально в тепличных условиях. В доме нет ветра, поэтому растениям нет необходимости экономить влагу», — подчеркнул специалист.

Также необходимо выставлять растения на открытый воздух — на окно, балкон или в сад, если позволяет погода. Начинать следует с часа или полутора, желательно в пасмурную погоду, чтобы не обжечь растения, а затем можно оставлять их на целый день.