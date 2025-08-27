Агроном Воробьев посоветовал привести в порядок газон перед осенью

Агроном и биолог Михаил Воробьев подчеркнул необходимость уборки газона перед наступлением осени. Об этом сообщило « Радио 1 ».

Специалист рекомендовал регулярно убирать скошенную траву.

«Ее стоит перенести на грядки, а газоны подпитать минеральными удобрениями, чтобы растения подготовились к зиме», — посоветовал эксперт.

По словам Воробьева, необходимо использовать опавшие листья в качестве мульчирующего материала для грядок. При этом пораженные листья от яблонь и груш лучше закопать, добавил RT.