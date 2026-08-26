Агроном Воробьев посоветовал подкормить растения калийными удобрениями в конце лета

Агроном Михаил Воробьев в интервью радио Sputnik поделился рекомендациями по уходу за садом и огородом в конце летнего сезона. Он подчеркнул, что в этот период садоводы и огородники должны активно работать на своих участках.

По словам эксперта, в средней полосе России заканчивается вегетация многих культур, таких как помидоры, огурцы, кабачки и тыквы. Это означает, что пора собирать урожай и удалять ботву. Если ботва поражена болезнями или вредителями, ее лучше не класть в компост, а закапывать или сжигать, чтобы предотвратить распространение болезней в следующем году.

Также Михаил Воробьев советует подкормить растения калийными удобрениями, чтобы они успешно подготовились к зиме. Калий способствует качественному преобразованию в растениях, одревеснению побегов и формированию цветочных почек.

Для защиты грядок от сорняков агроном предлагает два варианта: укрыть их мульчирующим материалом или высадить сидераты. Мульча препятствует развитию сорняков и привлекает дождевых червей, которые удобряют почву. Сидераты подавляют развитие сорняков, а когда достигают высоты 15–25 см, их перекапывают, что улучшает структуру почвы и увеличивает ее питательность.