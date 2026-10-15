Агроном Воробьев посоветовал дачникам использовать опавшую листву для защиты почвы от морозов

Здоровая опавшая листва защищает почву от морозов, сдерживает сорняки и улучшает грунт. Об этом в интервью «Взгляду» сообщил агроном и биолог Михаил Воробьев.

Специалист отметил, что здоровую листву можно рассыпать в приствольных кругах и на освободившихся грядках. Для защиты ягодных кустарников от сорняков эксперт рекомендовал положить на землю картон, а сверху насыпать листья или скошенную траву: такое укрытие позволяет не полоть посадки около двух месяцев, отметил сайт URA.RU.

Листья с деревьев, пораженных паршой, ржавчиной или коккомикозом, Воробьев призвал не сжигать и не оставлять на участке открытыми. Опасные споры грибков весной могут вновь заразить сад, поэтому больную листву следует закапывать в глубокие компостные ямы или траншеи под высокие грядки и засыпать землей.