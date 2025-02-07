Агроном Воробьев: перец можно высаживать на рассаду в середине или конце февраля

Февраль считается началом подготовки к новому дачному сезону. Агроном Михаил Воробьев в беседе с Regions.ru поделился советами по выбору сроков посадки различных культур, чтобы добиться хорошего урожая.

По словам эксперта, одним из первых растений, которые высаживают, является сладкий перец. Его рассада требует около 60–70 дней до пересадки, поэтому посев начинают в середине или ближе к концу последнего месяца зимы.

В марте–апреле, добавил специалист, наступает очередь томатов. Высокорослые сорта агроном посоветовал высаживать в середине марта, а низкорослые — в начале апреля, если они предназначены для теплиц. Огурцы высевают за 20 дней до высадки в грунт, добавил сайт «Аргументы и факты».