Агроном Воробьев отметил опасность тяжести мокрого снега для растений

Апрельские снегопады могут представлять опасность для растений из-за тяжести мокрого снега на ветках. Об этом рассказал агроном Михаил Воробьев в беседе с Life.ru .

По его словам, умеренное похолодание может быть даже полезным, так как замедляет рост растений и отодвигает цветение. Чем позже распустятся бутоны, тем меньше шансов, что они попадут под майские заморозки.

Как пояснил специалист, главная опасность сейчас — это тяжесть мокрого снега. У многих растений уже распустились листья, снег налипает сильнее, ветки обледеневают и ломаются. Воробьев посоветовал аккуратно отряхнуть кустарники и поставить подпорки под тяжелые ветки.