Агроном Воробьев: нашествие саранчи не вызовет катастрофу с урожаем

Биолог и агроном Михаил Воробьев прокомментировал возможное массовое нашествие саранчи, которое ожидается в нескольких российских регионах в этом году. Об этом сообщил RT .

Эксперт напомнил, что о саранче упоминается даже в Библии как о стихийном бедствии, ведь насекомое поедает любую растительность, встречающуюся на пути.

«С саранчой можно бороться, как и с другими насекомыми. Во-первых, это инсектициды. Конечно, это плохо. Инсектициды стоят денег, и аграриям необходимо будет вкладывать их стоимость в свою продукцию при реализации», — пояснил ученый.

По его словам, такие меры могут отразиться на конечной цене товара для потребителей. Подводя итог, Воробьев заверил, что катастрофы с урожаем удастся избежать.