Февраль — оптимальное время для посадки рассады некоторых растений. Какие семена уже сейчас можно отправлять в грунт, рассказал агроном Михаил Воробьев в интервью радио Sputnik .

Так, перец, особенно высокорослый, требует долгого периода роста, поэтому его семена лучше посеять в середине месяца, отметил эксперт. Высокорослые помидоры тоже стоит посеять в конце февраля — начале марта, чтобы успеть собрать урожай летом.

Кроме овощей, в этот период можно заняться выращиванием рассады однолетних цветов, таких как бархатцы и анютины глазки, рекомендовал Воробьев.