Агроном Воинкова объяснила, что установка зимних укрытий для выносливых кустов может обернуться выпреванием почек

Установка сложных защитных каркасов над выносливыми кустарниками способна навредить им и спровоцировать выпревание почек. Об этом aif.ru рассказала агроном Людмила Воинкова.

По словам эксперта, большинство старинных парковых и шиповниковых сортов обладают высокой зимостойкостью и спокойно переносят холодный сезон в средней полосе без массивных конструкций. Таким растениям достаточно лишь легкого окучивания основания.

Специалист уточнила, что кора этих культур полностью одревесневает за лето, а сокодвижение прекращается при первых же заморозках. В результате ветви становятся устойчивыми к ледяным ветрам и не требуют создания «зимних домиков».