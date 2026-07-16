Агроном Визирская отметила, что в северных регионах России могут расти мини-киви, отдельные сорта винограда и абрикос

Руководитель агрохимической службы компании «ЕвроХим» Мария Визирская поделилась с сайтом «Газета.Ru» информацией о том, какие экзотические фрукты и овощи могут успешно расти на российских дачах.-

По ее словам, успех выращивания экзотических растений зависит от их биологических требований. Важные факторы — это температура, продолжительность вегетационного периода и освещенность. В России лишь отдельные зоны имеют субтропический климат, а условий, сопоставимых с тропиками Таиланда или Индонезии, у нас нет.

За последние годы границы возделывания культур расширились благодаря новым агротехнологиям: адаптированным сортам, современной обработке почвы и минеральным удобрениям, отметил «Взгляд».

Визирская рассказала, что в Центральной России уже привычным стало выращивание арбузов и дынь. На юге можно выращивать батат, спаржу, некоторые сорта инжира и хурмы. В северных регионах вполне могут расти мини-киви, отдельные сорта винограда и абрикоса.

А вот выращивание манго, кокосовой пальмы, банана, папайи и авокадо в открытом грунте в России невозможно. Однако в тепличных условиях это вполне реально. Но даже если растения удастся сохранить зимой в отапливаемой теплице, это не гарантирует урожай. Чаще всего такие культуры остаются декоративными или экспериментом для энтузиастов.