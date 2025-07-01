Агроном Викулов заявил, что во время затяжных дождей нужно защищать клубнику и томаты

Агроном Владимир Викулов сообщил «Москве 24» , что в условиях затяжных дождей необходимо принимать срочные меры для защиты перца, баклажанов, томатов и клубники, так как эти растения особенно чувствительны к избытку влаги.

«Они очень не любят избытка влаги, при этом отвечают на него активным вегетативным ростом. Поэтому садоводам в дождливую погоду следует своевременно удалять пасынки (боковые побеги), иначе все силы растения уйдут на них, а не на развитие плодов. Плюс важно убирать нижние листья, которые способствуют распространению различных заболеваний», — отметил эксперт.

Даже овощи семейства крестоцветных, такие как капуста и брокколи, которые предпочитают влагу, не переносят застойной воды. По словам Викулова, если они постоят в ней два-три дня, их корни могут погибнуть, и растение умрет. Поэтому важно прокопать дренажные канавки для оттока воды возле всех грядок в огороде.

Особое внимание Викулов посоветовал уделить активно плодоносящим растениям.

«Например, сейчас пора клубники, но во влажных условиях на ней быстро начинает развиваться грибковое заболевание „серая гниль“. Чтобы его избежать, стоит приподнимать ягоды, не давая им касаться земли. В этом поможет мульча, солома и любые подручные материалы, вплоть до картона», — пояснил агроном.

Кроме того, специалист напомнил, что в дождливую погоду на огороде активно размножаются слизни, которые могут нанести серьезный вред урожаю. Поэтому важно принимать меры по борьбе с этими вредителями, заключил Викулов.