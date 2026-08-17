Агроном Викулов заявил, что срезание основания огурца с плодоножкой помогает снизить количество нитратов

Обычай срезать кончики у огурцов — больше традиция, чем необходимость, заявил агроном Владимир Викулов в разговоре с Life.ru . По его словам, в огуречных кончиках нет ничего вредного или опасного.

Викулов пояснил, что огурцы мы едим незрелыми, в отличие от томатов или перцев, которые обычно употребляют в биологически зрелом виде. Иногда огурцы могут накапливать нитраты, особенно при неправильном использовании удобрений или при выращивании во внесезонный период.

Наибольшее количество нитратов скапливается у основания плода, где была плодоножка, а не у кончика, где был цветок. Обрезая эту часть, можно немного снизить количество нитратов, к тому же эта часть огурца не такая сочная и вкусная.

«А сам кончик удаляется просто из эстетических соображений. Ничего вредного там нет, и, собственно говоря, делать это совершенно не обязательно», — подытожил агроном.