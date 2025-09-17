Агроном Викулов рассказал о способности сидератов повышать плодородность почвы

Агроном и специалист в области сельского хозяйства Владимир Викулов поделился мнением о пользе сидератов для почвы. Об этом сообщил « Взгляд ».

По словам эксперта, такие растения действительно повышают плодородность земли. Их стоит высаживать сразу после сбора раннего урожая.

«В основном используют горчицу, рапс, поскольку они дешевы и неприхотливы», — отметил Викулов.

Как пояснил специалист, сидераты способствуют оздоровлению почвы. Особенно эффективны они на тяжелой почве, так как улучшают ее состав и способствуют накоплению азота, добавил RT.