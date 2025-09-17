Агроном Викулов рассказал о способности сидератов повышать плодородность почвы
Агроном и специалист в области сельского хозяйства Владимир Викулов поделился мнением о пользе сидератов для почвы. Об этом сообщил «Взгляд».
По словам эксперта, такие растения действительно повышают плодородность земли. Их стоит высаживать сразу после сбора раннего урожая.
«В основном используют горчицу, рапс, поскольку они дешевы и неприхотливы», — отметил Викулов.
Как пояснил специалист, сидераты способствуют оздоровлению почвы. Особенно эффективны они на тяжелой почве, так как улучшают ее состав и способствуют накоплению азота, добавил RT.