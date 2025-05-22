Агроном Викулов рассказал, что жаркая погода ускоряет рост ягод и томатов

Эксперт в области сельского хозяйства и агроном Владимир Викулов рассказал, что высокие температуры способствуют быстрому росту и плодоношению определенных видов растений. В их числе — томаты, перец, ягоды и лук, сообщили «Известия».

По словам специалиста, хорошему урожаю также способствует запас влаги в почве после зимнего и весеннего сезонов.

«Первой в конце мая — начале июня созревает жимолость, затем ранние сорта земляники, а потом уже все основные ягодные культуры», — добавил эксперт.

Продолжая тему влияния жаркой погоды, он пояснил, что такие условия оказывают негативное влияние на формирование клубней картофеля. Кроме того, замедляется набор массы плодов, добавил RT.

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