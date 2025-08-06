Агроном Викулов предложил определять время сбора яблок по цвету семечек
Агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов поделился с «Известиями» секретом определения оптимального времени для сбора урожая яблок.
По словам эксперта, сейчас актуален сезон летних сортов, которые обычно употребляют свежими.
«В сентябре начнется сезон средних и позднеспелых сортов. Тут главное не ошибиться со сбором плодов, если планируется их хранить», — добавил Викулов.
Чтобы понять, пора ли снимать яблоки, агроном посоветовал разрезать плод и обращать внимание на цвет семечек. Если они потемнели, а остальная часть сохранила светлый оттенок, пора заниматься сбором фруктов. Светло-кремовый оттенок семечек говорит о необходимости отложить процедуру.