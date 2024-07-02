Агроном Викулов посоветовал покупать арбузы только в проверенных местах

Покупать арбузы и дыни уже можно, но приобретать их стоит только в проверенных местах. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, главная опасность бахчевых в том, что они обладают способностью накапливать нитраты. Поэтому не стоит покупать их в местах, где неизвестно происхождение товаров.

«Как правило, у арбуза с высоким содержанием нитратов более бугристая, неровная поверхность. То есть происходит быстрый рост, и это не всегда хорошо сказывается на кожице», — отметил эксперт.

Он посоветовал покупать арбузы только с гладкой и не вызывающей сомнений кожей. А также — избегать гигантов, останавливаясь на среднем размере.