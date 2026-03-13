Агроном Викулов посоветовал перед посадкой семян проливать грунт крутым кипятком для борьбы с бактериями

По словам эксперта, многие начинающие садоводы допускают критическую ошибку, используя для посадки обычную землю из огорода. Такой грунт зачастую состоит из глинисто-дернового слоя, который слишком тяжелый для нормального развития молодых растений. Вместо этого рекомендуется использовать легкий и воздухопроницаемый грунт, который можно приобрести в магазине.

Однако покупная почва также может содержать болезнетворные бактерии. Чтобы избежать проблем, агроном советует пролить емкость с грунтом крутым кипятком перед посадкой семян. Это помогает уничтожить 90% возбудителей болезней.

Еще одна распространенная ошибка — недостаток подсветки. Даже если горшки с рассадой поставить на подоконник у больших окон на южной стороне, маленьким растениям этого будет недостаточно.

«Они будут тянуться к свету, и в итоге мы получим длинную чахлую плеть, которая потом либо погибнет, либо не сможет дать качественный урожай. Поэтому стоит приобрести хотя бы самую простейшую фитолампу», — посоветовал агроном.

Важно также обеспечить адекватный полив. Рассада моментально реагирует на недостаток воды и останавливается в росте, после чего ее сложно вернуть в нормальное состояние. Как только начинает подсыхать верхний слой, нужно сразу поливать. Чтобы не переусердствовать, стоит использовать емкости с отверстиями в дне и поддонами, куда будет уходить вся лишняя влага. Кроме того, рассада не любит полив холодной водой, поэтому ее лучше отстаивать до комнатной температуры, отметил Викулов.