Агроном Викулов посоветовал обращать внимание на внешние признаки арбуза

Агроном Владимир Викулов дал рекомендации по выбору качественного арбуза. По его словам, стоит обращать внимание на внешние признаки плода, написал «Абзац» .

«Наши полосатые арбузы не самые крупные, не самые мелкие, среднего размера и с наиболее четким рисунком. Пятна на нем должны быть не чисто белыми, а уже желтоватыми», — пояснил эксперт.

Это указывает на то, что арбуз, вероятно, более зрелый по сравнению с теми, у которых пятна еще белые. Также важно проверить целостность плода и убедиться, что хвостик не засох, добавил KP.RU.

Для здорового человека разумная порция арбуза составляет примерно 300–500 граммов за один раз. В течение дня можно съесть около 1–1,5 кг арбуза, если в рационе нет других значительных источников сахара и медицинских ограничений.