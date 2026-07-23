Агроном Викулов посоветовал обращать внимание на внешние признаки арбуза
Агроном Владимир Викулов дал рекомендации по выбору качественного арбуза. По его словам, стоит обращать внимание на внешние признаки плода, написал «Абзац».
«Наши полосатые арбузы не самые крупные, не самые мелкие, среднего размера и с наиболее четким рисунком. Пятна на нем должны быть не чисто белыми, а уже желтоватыми», — пояснил эксперт.
Это указывает на то, что арбуз, вероятно, более зрелый по сравнению с теми, у которых пятна еще белые. Также важно проверить целостность плода и убедиться, что хвостик не засох, добавил KP.RU.
Для здорового человека разумная порция арбуза составляет примерно 300–500 граммов за один раз. В течение дня можно съесть около 1–1,5 кг арбуза, если в рационе нет других значительных источников сахара и медицинских ограничений.