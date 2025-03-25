Агроном Викулов: пересаженную в открытый грунт рассаду нужно обильно полить

Лук-севок и яровой чеснок можно пересадить в начале мая, когда почва достаточно прогреется. Капусту также сажают с первых чисел мая, при этом рекомендуется использовать временные укрытия. Советами по переносу рассады в открытый грунт поделился агроном Владимир Викулов в разговоре с «Москвой 24» .

Как отметил специалист, томаты, перцы, баклажаны и огурцы лучше всего высаживать в парниках и теплицах в начале мая. В открытый же грунт томаты следует сажать только после окончания заморозков — в конце мая или начале июня.

Эксперт также посоветовала обильно полить рассаду сразу после посадки. Это поможет защитить ее от холодов.

Плодово-ягодные растения можно сажать, как только будет готова почва. После посадки требуется сильный полив для уплотнения почвы и предотвращения утягивания саженца глубже. Регулярный полив особенно важен в мае, когда повышается температура воздуха, подчеркнул Викулов.