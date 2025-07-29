Агроном Викулов отметил, что удаление боковых побегов поможет вырастить пышный букет к 1 сентября

Агроном Владимир Викулов в беседе с сайтом «Москва 24» поделился советами, как вырастить большой букет к 1 сентября. По словам эксперта, в конце июля сажать цветы уже поздно, но самое время подготовить к празднику гладиолусы, гортензии, астры, декоративные подсолнухи и георгины, посаженные заранее.

Специалист посоветовал уже сейчас удалить боковые побеги, чтобы они не забирали часть питания. Это поможет основным цветам максимально развиться и расцвести.

Также Викулов рекомендовал следить за состоянием растений и предотвращать развитие болезней. Если на листьях появились «ржавые» пятна, необходимо сразу же обработать их фунгицидом, подчеркнул агроном.