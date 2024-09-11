Агроном Викулов: фосфорно-калийные удобрения помогут подготовить яблони к зиме

Агроном Владимир Викулов рассказал о способах подготовки яблонь к зиме. Перед холодами важно убрать опавшие листья, под которыми могут скапливаться споры грибов и другие вредители, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».
Он также посоветовал использовать фосфорно-калийные удобрения, например настой золы и монофосфат калия. Подкормка поможет деревьям пережить морозы и улучшит созревание побегов в следующем сезоне.
Эксперт также рекомендовал побелить стволы. Такие меры защитят яблони от весенних ожогов.
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