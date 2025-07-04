Агроном Туманов раскритиковал популярные народные советы по уходу за урожаем

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал aif.ru о частых промахах, которые допускают садоводы при защите урожая от фитофторы. Многие популярные народные методы не только не работают, но и могут нанести вред растениям.

По словам агронома, опрыскивать листья и стебли пасленовых раствором молоко с йодом — бесполезно. Это не защитит растения от фитофторы, а молочная смесь может привлечь насекомых после окончания дождей. Не стоит увлекаться и раствором соды, так как она токсична для растений и ее использование может привести к их повреждению, отметил эксперт.

Рекомендации о поливе растений пивом абсолютно не имеют смысла, добавил Туманов. Он предупредил, что пиво и пивные дрожжи могут создать идеальные условия для развития фитофторы, сообщил сайт infox.ru.

Для успешного ухода за растениями необходимо регулярно проверять их на наличие болезней и вредителей. Это поможет быстро реагировать на проблемы и предотвратить большие потери урожая.

Следует использовать биопрепараты, такие как биофунгициды, для защиты от грибковых заболеваний. Они более эффективны и безопасны для растений по сравнению с народными средствами. Важно также поддерживать оптимальный режим полива. Избыток или недостаток влаги может привести к заболеванию растений. Лучше поливать в утренние часы, чтобы избежать испарения и заболеваний, заключил Туманов.