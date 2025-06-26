Агроном Тихонова рассказала о вреде испанских слизней и виноградных улиток для урожая

Агроном Елизавета Тихонова рассказала о серьезном уроне, который наносят растениям испанские слизни и виноградные улитки. Эти вредители атакуют Москву и Московскую область, сообщило радио Sputnik .

По словам специалиста, улитки и слизни опасны для растений, но не для человека. Они питаются листьями, что негативно сказывается на урожае. Тихонова объяснила, что листья являются «фабрикой» растения, где происходит фотосинтез. Именно благодаря листьям растение растет и формирует урожай.

«Слизни и улитки объедают поверхность листа, они едят в основном листья. А листья — это фабрика растения, именно в листе происходит фотосинтез», — отметила агроном.

Бороться с вредителями можно только одним способом, подчеркнула Елизавета Тихонова. Необходимо использовать препараты в гранулах от слизней, так как другие методы неэффективны. Хищников, которые могли бы справиться с улитками, у нас нет, а на ядохимикаты вредители не реагируют.