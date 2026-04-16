Агроном Тихонова рассказала, что на подоконнике можно вырастить листья свеклы и репы

Агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik поделилась советами, какие растения можно вырастить на подоконнике. По ее словам, апрель — наиболее подходящее время для выгонки растений, то есть стимуляции их роста в нетипичные сроки.

«Сейчас проще всего сделать выгонку. Можно взять редьку, репу, брюкву, свеклу — все это укоренить или просто посадить. Зеленые листья будут очень вкусные, как та же рукола, потому что это тоже семейство крестоцветных», — рекомендует агроном.

Тихонова также отметила, что листовые овощи требуют хорошего освещения. Для того чтобы они хорошо развивались, необходимы свет и подкормка. Особенно это касается салатов, которые нужно рассадить в горшочки для формирования хорошей листовой массы.