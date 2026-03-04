Агроном Тихонова посоветовала в марте очистить теплицы и крыши дачных построек от тяжелого снега

Агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik рассказала о важных садовых работах, которые стоит провести в марте после аномально снежной зимы.

Как отметила эксперт, в начале марта необходимо очистить теплицы и крыши построек от тяжелого снега.

«В этом году снежный покров достигает метра, кое-где и выше. Кусты еще не видны из-под снега, видны только деревья, и то там, где идет разветвление. Поэтому только расчистка снега над теплицами — это самое важное, потому что иначе их просто раздавит», — посоветовала агроном.

Когда снег сойдет или останется только ледяная корка, можно приступать к подкормке растений. Тихонова рекомендовала использовать гранулированные удобрения, разбрасывая их под плодовые деревья, ягодники, кустарники, многолетние цветы и розы.

Если погода будет благоприятной, в конце марта можно провести обрезку плодовых растений, кустарников и роз. Оптимальный размер обрезки — 8–12 сантиметров над почвой. Это поможет почкам проснуться, заключила специалист.