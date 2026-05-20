Агроном Терентьев указал на вред частых поверхностных поливов томатов после высадки

Томаты после высадки в грунт требуют особого внимания при поливе. Они чувствительны как к недостатку, так и к избытку влаги. Об этом сообщил агроном Денис Терентьев в беседе с aif.ru .

По его словам, томаты следует поливать нечасто, но обильно, чтобы вода достигала корнеобитаемого слоя.

«Частые поверхностные поливы вредны: они заставляют корни держаться у поверхности, а это делает растения более чувствительными к колебаниям влажности», — пояснил эксперт.

Особое внимание нужно уделять рассаде, так как холодная и сырая земля может стать причиной корневых гнилей и «черной ножки».