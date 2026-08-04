Агроном Терентьев призвал снимать груши сорта «Лада» до того, как начнется массовое опадение и размягчение
Агроном Денис Терентьев в разговоре aif.ru рассказал, как не потерять урожай раннелетних груш сорта «Лада». Из-за особенностей сорта легко пропустить оптимальный момент для сбора плодов.
Терентьев объяснил, что у сорта «Лада» небольшое «окно» между временем, когда плод можно снимать, и моментом, когда он начинает портиться. Внешне груша может казаться плотной и не до конца созревшей, но внутри процессы созревания могут идти активно. Если задержаться с сбором урожая на несколько дней, плоды потеряют товарный вид и плотность мякоти, URA.RU.
Чтобы не пропустить нужный срок, важно ориентироваться на комплекс признаков. Груши «Лада» снимают, пока они еще твердые и имеют зеленовато-желтый оттенок — до того, как начнется массовое опадение и размягчение.